Flávio Dino para Marcos do Val: "Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores"

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ironizou o senador Marcos do Val (Podemos), em audiência no Senado nesta terça-feira, 9. O ministro foi questionado sobre eventos do dia 8 de janeiro.

"Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece o Capitão América, o Homem Aranha?”, disse o ministro em audiência na Comissão de Segurança Pública. Marcos do Val se identifica nas redes sociais como membro de honra e instrutor sênior da Swat (sigla em inglês para Armas e Táticas Especiais, designa unidades policiais especializadas nos Estados Unidos). Ele usa um broche da Swat que é vendido por cerca de R$ 60 na internet

Dino definiu as acusações e falas de Marcos do Val como “construções mentais, muito singulares, sem suporte nos fatos”. O senador acusa o ministro de omissão no dia da invasão à Praça dos Três Poderes e chegou a pedir o afastamento dele do cargo.

“Esse seu olhar criminalizador, agressivo. O senhor tem se dedicado nas suas redes sociais a vídeos difamatórios, agressivos e obsessivos contra mim. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, ministro de Estado”, disse o ex-governador do Maranhão.

Flávio Dino ainda declarou estar disposto a enfrentar debate em qualquer lugar e que não precisa o senador ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo para a internet. "É assim que a gente faz um debate democrático e assim que a verdade sempre vence", completou.