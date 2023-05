O POVO News: Torres depõe sobre ações da PRF nas eleições para atrapalhar eleitores de Lula

A edição também fala sobre o retorno do presidente Lula ao Brasil, bem como da privatização da Eletrobrás e das relações do governo com a Câmara

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 8. Com apresentação do jornalista Fernando Graziani, a edição traz as últimas informações sobre o depoimento de Anderson Torres sobre as ações da PRF durante o segundo turno das eleições. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública é investigado pelas ações da PRF em dificultar o acesso às urnas durante as eleições de 2022, na qual disputavam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT).

O programa contará com a participação do correspondente do O POVO em Brasília, Paulo Biage, que comentará sobre o futuro do judiciário e legislativo, bem como o retorno de Lula ao Brasil e a retomada do Programa Brasil Sorridente, que será incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), permaneceu em Londres para participar do Fórum Mundial da Educação que tem como objetivo propor estratégias de investimento no setor da educação.

A edição abordará a decisão do governo em indicar Gabriel Galípolo, braço direito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a diretoria do Banco Central. O ministro afirmou que a sugestão foi dada pelo atual diretor do BC, Roberto Campos Neto.

Ainda se tratando das ações da gestão petista, o programa discute a decisão da Câmara em ter aprovado a igualdade salarial entre homens e mulheres e explica como a região nordeste votou na proposta que caminha para o Senado. Além disso, a edição discute a privatização da Eletrobras e a reação do governo na tentativa de rever o acordo.

Assista ao vivo:

O programa também contará com a participação do repórter de Política, Henrique Araújo, que conversa com o deputado federal, Eduardo Bismarck, sobre a articulação do governo com a Câmara.

