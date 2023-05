Operação da PF na casa de Bolsonaro é o assunto mais comentado nas redes em 2023, diz Quaest

A busca e apreensão da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã de quarta-feira, 3, foi o assunto político mais comentado nas redes sociais entre janeiro e maio de 2023, segundo levantamento da Quaest. Em menos 24 horas, o tema alcançou mais de 450 mil menções diretas nas plataformas digitais e teve um alcance estimado de quase 30 milhões de interações.

Além da alta repercussão em um curto período de tempo, o fato se tornou o tema com maior porcentual de reações negativas nas redes sociais, alcançando o patamar de 81%. A busca da PF contra Bolsonaro também é agora o assunto referente ao ex-presidente com o maior porcentual de comentários negativos; anteriormente, essa posição era do caso das joias que, entre 4 e 6 de março, alcançou 60% de postagens críticas ao ex-chefe do Executivo.

A segunda posição do ranking dos assuntos mais comentados nas redes sociais em 2023 é do projeto de lei do novo arcabouço fiscal para as contas públicas, entregue pelo governo federal. Só no dia 30 de março, quando foi feito a coleta, o tema tinha 301 mil menções e alcance de 17,2 milhões de interações nas plataformas. Na época, o arcabouço alcançou o patamar de 53% de postagens positivas.

O terceiro tema mais comentados nas redes sociais em 2023 é o escândalo das joias que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil, caso relevado pelo Estadão. Entre os dias 4 e 6 de março, o assunto teve um pouco menos de 300 mil menções diretas e quase 17 milhões de alcance. O patamar de questões negativas ficou em 60% das menções.

A taxação dos produtos importados está na quarta posição, com repercussão negativa de 78%, além de 280 mil menções e alcance de 16 milhões de interações nas três principais redes sociais - Twitter, Facebook e Instagram.

A quinta posição são os 100 dias do Governo Lula. Entre os dias 7 e 10 de abri, o tema recebeu 220 mil menções espontâneas nas redes e alcançou quase 13 milhões de interações com uma repercussão de quase 70% menções positivas.

