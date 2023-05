Senado celebra 200 anos de primeira Constituinte com Aras e Gilmar Mendes

O Senado realiza na manhã desta quarta-feira, 3, sessão comemorativa dos 200 anos da primeira Constituinte. O evento reúne à Mesa do plenário do Senado o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o procurador-geral da República, Augusto Aras, o ex-presidente José Sarney e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes. Também estão ao lado de Pacheco os senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Em 1823, uma Assembleia Constituinte se reuniu e começou a trabalhar, mas foi dissolvida por dom Pedro I antes de concluir as discussões.

