PF encontra certificados de vacina falsos na casa de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) encontrou nesta quarta-feira, 3, certificados de vacinação falsos durante as buscas na casa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço-direito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os documentos seriam do militar e de seus familiares.

Nas buscas na residência do ex-assessor, os agentes também apreenderam, em espécie, 35 mil dólares e R$ 16 mil. Os valores foram encontrados pelos policiais em um cofre.

A informação é colunista do Metrópole, Igor Gadelha. O ex-ajudante foi preso preventivamente nesta quarta em operação que investiga possível falsificação dos registros de vacinação de Bolsonaro e de pessoas do círculo do ex-mandatário, como da filha dele, Laura; e ligadas a Cid, como a esposa e as filhas do militar.

A PF aponta que o grupo inseriram dados falsos de vacinas contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. As informações foram apagadas posteriormente. O foco seria criar certificados falsos de vacinação para pessoas ligadas ao ex-presidente.

Com acesso livre ao Planalto nos últimos quatro anos, Mauro Cid, se consolidou como ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Ele está envolvido em polêmicas com o youtuber Allan dos Santos, com o caso das joias e até mesmo suposto pivô da demissão de um general pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Além do Cid, a Operação Venire pendeu mais três outros nomes: o secretário de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (RJ), João Carlos de Sousa Brecha, o policial militar que atuou na segurança presidencial, Max Guilherme, e o militar do Exército e também segurança pessoal de Bolsonaro, Sérgio Cordeiro.

