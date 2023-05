Logística da instalação de câmeras em policiais deve ser discutida nesta semana

Devem ser retomadas nesta semana as tratativas para instalação de câmeras em uniformes de policiais civis e militares no Ceará. A intenção de expandir o modelo dos agentes penitenciários foi anunciada em janeiro deste ano e é defendido pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Segundo o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, Samuel Elânio, as câmeras não foram adquiridas e ainda deve ser definido como será o planejamento logístico para o uso dos equipamentos. Esse diálogo deve estar entre os projetos com previsão de serem debatidos nesta semana.

“Isso é um projeto do governador que a gente quer ver semana que vem em diante (esta semana), depois desse retorno dele (do governador) da China. A gente tem uns projetos para apresentar das forças de segurança, dentre eles, esse”, afirmou o secretário na última quarta-feira, 26, durante visita do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB).

Ele detalha o que ainda deve ser definido para a efetivação da proposta. “Essa (reunião) para a gente alinhar como vai ser feita a aquisição, a locação e, respectivamente, o uso dessas câmeras, mas assim, está dentro dos projetos, a gente só vai alinhar como vai ser feito inicialmente”.

Em janeiro deste ano, o governador anunciou o uso das câmeras nos uniformes de policiais penais, com início da implementação previsto para fevereiro. Alguns dias depois, o gestor anunciou a expansão para agentes militares e civis.

O governador defende que a adoção dos equipamentos vai garantir proteção adicional tanto à população quanto aos agentes de segurança. Ele aponta que ao mesmo tempo em que as gravações são eficazes na prevenção a eventuais excessos dos policiais em ações ostensivas, também servem para os resguardar de possíveis denúncias infundadas.

Segundo o secretário, o retorno da Secretária da Administração Penitenciária (SAP) sido positivo. “Eu sei que a SAP está fazendo testes com as bodyscams da funcionalidade, como é que vai funcionar. O sistema deles, inclusive, funciona como rádio. A princípio, o que a gente sabe, é que está funcionando bem”, ressaltou.

Em 2021, quando ainda era deputado, Elmano apresentou na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) um projeto de indicação que sugeria a adoção dos equipamentos de gravação em todas as corporações policiais do Estado. Embora aprovada pela Casa, a proposta não saiu do papel nos governos de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido).



