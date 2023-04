Defesa de Torres diz ao STF que entrega de senhas falsas se deve a dificuldade cognitiva

A defesa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres disse ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o motivo da entrega de senhas erradas à Polícia Federal (STF) se deve a "lapsos de memória" e a um "comprometimento cognitivo" causados por medicamentos.

"Nesse cenário, tendo em vista o atual estado mental do requerente, com lapsos frequentes de memória e dificuldade cognitiva, a confirmação da validade das senhas, na hodierna conjuntura, revela-se sobremaneira dificultosa", afirmam os advogados.

A explicação foi uma resposta à determinação desta sexta-feira, 28, do ministro Alexandre de Moraes, que intimou a defesa de Torres a explicar em até 48h a entrega de senhas falsas à Polícia Federal (PF).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-ministro foi preso após voltar de viagem aos EUA sob suspeita de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Enquanto ainda estava fora do Brasil, informou à PF que perdeu o aparelho celular. Depois, entregou aos investigadores as senhas da nuvem do seu aparelho. De acordo com a PF, no entanto, nenhuma senha funcionou.

Torres está preso preventivamente desde 14 de janeiro por determinação de Moraes. Paira sobre ele a suspeita de omissão, enquanto secretário de Segurança Pública do DF, em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro.

Tags