Zambelli faz vaquinha via Pix e diz que pegou empréstimo para pagar indenizações

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) publicou vídeo nas redes sociais no qual divulgou uma chave Pix e pediu apoio financeiro para custear despesas com indenizações provenientes de ações judiciais. De acordo com a parlamentar, ela precisou pagar R$ 65 mil em indenizações, só neste mês, o que a teria levado a pedir empréstimos bancários para arcar com as despesas.

“Eu fiz essa vaquinha porque estou sendo condenada em vários processos. Estão me perseguindo judicialmente. Só esse mês, paguei um de R$ 39 mil, que peguei empréstimo para poder pagar, porque eu não tinha esse recurso. Um outro de R$ 15 mil que dividi em duas vezes, outro de R$ 5,3 mil, e terminei de pagar um de R$ 6 mil. Cada caso é um caso”, aponta.

A parlamentar diz ainda que tem uma série de processos na Justiça Eleitoral, os quais acredita que deverá perder e ser condenada a pagar novas indenizações.

“Além disso, tenho um processo do TSE de R$ 30 mil e outros 20 processos de R$ 25 a R$ 30 mil e que provavelmente eu vou perder vários deles porque são processos em que eu ataquei o Lula. Eu fiz essa vaquinha e quero pedir sua ajuda, se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo, porque eu não tenho condições de pagar com o meu salário esses valores”, pontuou a deputada.



Em meados de abril, Carla Zambelli foi condenada pela Justiça do Rio Grande do Sul a pagar indenização de R$ 20 mil à ex-deputada Manuela D’Ávila por danos morais, depois de associar a ex-parlamentar com a “esquerda genocida” e publicar uma imagem, montada, na qual D'Ávila aparece com chifres em alusão ao diabo.

