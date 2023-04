RC diz que grupo de deputados do PDT "traiu" o partido e faz alerta sobre possível migração

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), presidente da sigla em Fortaleza, avaliou haver um grupo de deputados na sigla que "traiu" a decisão do partido e "seguiu outro caminho" ainda nas eleições de 2022. O pedetista afirmou estar disposto a "aguardar o tempo necessário" para mediar a divisão interna que o PDT enfrenta hoje, mas que reconhece a "origem do problema".

"A gente não pode esquecer qual a origem do problema. A origem é que um grupo de deputados simplesmente traiu a decisão do partido, o partido tomou uma decisão regimental, debatido no diretório, escolheu o candidato ao governo, a presidente, e um grupo minoritário já lá atrás já não estava com o PDT, já seguiu outro caminho", afirmou RC, em entrevista a rádio O POVO CBN.



A fala acontece após o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão (PDT), admitir um clima de “incômodo” geral pela atual situação do PDT no Ceará. Defensor de que o partido integre a base do governo Elmano de Freitas (PT), o parlamentar classificou como “contradição” decisão do PDT Fortaleza em fazer oposição ao governo estadual.

Sobre a manifestação do deputado e uma possível migração de deputados do PDT para o PSB, Roberto Cláudio disse haver "elementos de natureza política e jurídica em qualquer tipo de decisão de migração partidária", principalmente de mandatários eleitos pelo partido. Com apoio também de pedetistas, Evandro foi reeleito presidente da Alece.

"Há uma lei eleitoral e há hoje uma decisão do diretório nacional do nosso partido que estabelece a proibição de mandatários que foram eleitos pelo partido, a não ser pela janela, possam tomar decisões pessoal de mudança de partido quaisquer que sejam", comentou o ex-prefeito.

