Ministro de Lula rejeita réplica de feto entregue por Eduardo Girão; veja vídeo

Durante audiência no Senado nesta quinta-feira, 27, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) tentou entregar a réplica de um feto de 11 semanas, feita de plástico, ao ministro dos Direitos Humanos, Sílvio de Almeida, que repudiou a atitude do parlamentar e chamou de “escárnio” a atitude, a qual considerou uma “performance" e “exploração inaceitável”.

“Senador, eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. Eu sei bem o que significa isso. É uma performance que repudio profundamente, uma exploração inaceitável de um problema muito sério. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso. Isso é um escárnio. Não vou receber”, pontuou o ministro.

E continuou: “Sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance não condiz com minha maneira de ver a política. Se o senhor fizer uma pergunta séria, vou responder com todo o prazer. Mas esse tipo de performance é inaceitável, uma exploração de um problema muito sério que temos no Brasil”, concluiu.

Vice-líder da oposição no Senado, Girão respondeu que “respeita” a recusa do ministro em receber o objeto. A réplica do feto é usada por grupos contrários ao aborto, que defendem que o embrião já poderia ser considerado uma pessoa durante essa etapa.

O senador disse que a iniciativa não visou ofender o ministro e que aquilo se tratava de um assunto "sério". Após recusar a réplica do feto, Silvio foi aplaudido de pé por parlamentares que participavam da audiência.

