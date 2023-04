Ministro interino do GSI exonera 29 servidores

Ricardo Cappelli, ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), determinou nesta quarta-feira, 26, a exoneração de 29 servidores da pasta. Entre eles quatro ocupam postos de comando do GSI.

A medida foi tomada por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) num movimento que tem sido classificado por seus assessores no Palácio do Planalto como a 'desbolsonarização' do GSI.

Cappelli assumiu interinamente o comando do GSI no último dia 19 deste mês, imediatamente após a queda do general Gonçalves Dias por ter sido flagrado interagindo com invasores do Planalto nos atentados golpistas de 8 de janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os outros dois secretários exonerados são o contra-almirante Marcelo da Silva Gomes, que comandou a Coordenação de Sistemas, então responsável por Assuntos de Defesa e Segurança Nacional.

Tags