Ex-secretário questiona Ricardo Nunes por mudar Programa de Metas de Bruno Covas

Ex-secretário de Turismo (2018-2019), Casa Civil (2019-2020) e Habitação (2021) de São Paulo, Orlando Faria divulgou nesta segunda-feira, 24, uma 'carta aberta' ao prefeito Ricardo Nunes criticando as mudanças no Programa de Metas da Gestão 2021-2024 e cobrando que o emedebista 'se dedique menos às articulações eleitorais e cumpra com as diretrizes estabelecidas quando o ex-prefeito Bruno Covas foi eleito.

Ao Estadão, Faria explicou que o Programa de Metas é um documento 'sofisticado', ressaltando que o ex-prefeito Bruno Covas quis elaborá-lo com alinhamento ao plano de governo que saiu vencedor das eleições 2020. O ex-secretário diz que não se pode mudar o plano 'de um dia para o outro'.

Na carta aberta, o ex-secretário de Habitação de Nunes disse ter trabalhado fins de semana inteiros ao lado do atual prefeito e do ex-mandatário Bruno Covas - falecido em 2021 - para elaboração do plano. Depois, cita uma conversa com Ricardo Nunes há um ano, na qual o prefeito teria dito que 'Covas teria sido muito ousado nas metas propostas e que seria difícil cumprir' o Programa de Metas da Gestão 2021-2024.

"Desde então, fiquei preocupado, ponderando se você considerava alterar o Programa de Metas e, se o fizesse, se colocaria a culpa numa eventual ousadia do prefeito Bruno Covas. Preferi acreditar que você não fosse capaz disso. Ainda lembro da fala de uma pessoa importante que acompanhou nosso encontro dizendo: é, o Programa de Metas é ousado pra ele, Ricardo Nunes, não para o Bruno!'", narrou.

Nesse contexto, Faria questionou o que chamou de 'grave alteração programática' feita pela gestão de Nunes no Programa de Metas da prefeitura. Também ressaltou que o emedebista alterou 65% do comando da prefeitura desde que assumiu o cargo.

"Não cumprir as metas sem nenhuma alteração do governo, com bilhões deixado em caixa e com a casa arrumada, já seria uma grande demonstração de fraqueza e incompetência do líder maior, mas alterar 65% da Gestão Bruno Covas e justificar o não cumprimento das metas à sua ousadia é, no mínimo, deslealdade", ressaltou.

O ex-secretário critica a mudança nas diretrizes 'pactuadas com a sociedade depois de dezenas de audiências públicas' e questiona o fato de Nunes, 'um ano antes do início do processo eleitoral querer desprezar toda essa construção, simplesmente jogando fora o compromisso assumido pelo Prefeito Bruno Covas em troca de um suposto novo Programa de Metas mais confortável para a eleição'.

"Tenho um pedido: dedique-se menos às articulações eleitorais e cumpra o Programa de Metas 2021-2024 da Gestão Bruno Covas, um legado construído em conjunto com a sociedade. Ou, pela falta de ousadia e de competência, revele-se para os eleitores. E assuma as consequências futuras de descumprir um compromisso público dessa magnitude", ressalta Faria.

CARTA ABERTA A RICARDO NUNES

Caro Ricardo Nunes, é preciso lembrá-lo que você foi eleito vice-prefeito na chapa que elegeu Bruno Covas, participando ativamente da formulação do Programa de Metas da Gestão 2021-2024. Aliás, foi você, já como prefeito que o entregou à Câmara Municipal em 01 de Julho de 2021.

Além da responsabilidade institucional de ser o Prefeito quando foram pactuadas as metas com a sociedade, também é importante ressaltar que o prefeito Bruno Covas sempre fez questão que você estivesse presente nas discussões e decisões do Programa. Aliás, Bruno exigia sua presença ao seu lado não só após a eleição, mas desde sua condição de candidato a vice, quando da elaboração do Plano de Governo. Recordemos dos finais de semana inteiros que ficávamos trabalhando e desenhando as propostas, das 8 às 18 horas, na sede do PSDB na Rua Estados Unidos, só parando para almoçar. Tanto na condição de candidato como de prefeito eleito, Bruno fazia questão de coordenar os trabalhos das propostas apresentadas para a cidade. Certamente você está lembrado, pois no último dia 7/4, para homenageá-lo na data de seu aniversário de nascimento, você postou nas redes sociais exatamente uma foto dessa ocasião.

Em nosso último encontro, Ricardo, há cerca de um ano, escutei de você próprio que Bruno Covas teria sido muito ousado nas metas propostas e que seria difícil cumprir o programa. Confesso que tal declaração me gerou grande incômodo. Desde então, fiquei preocupado, ponderando se você considerava alterar o Programa de Metas e, se o fizesse, se colocaria a culpa numa eventual ousadia do prefeito Bruno Covas. Preferi acreditar que você não fosse capaz disso. Ainda lembro da fala de uma pessoa importante que acompanhou nosso encontro dizendo: "é, o Programa de Metas é ousado pra ele, Ricardo Nunes, não para o Bruno!"

Semana passada, quase que às escondidas, sem alarde, vocês publicaram uma ALTERAÇÃO PROGRAMÁTICA, confirmando as informações que circulavam no Edifício Matarazzo sobre a sua dificuldade em cumprir o pacto original apresentado à sociedade, me trouxe a lembrança da já citada "ousadia" do prefeito Bruno Covas. Comentários sobre a grave alteração programática fica para o próximo artigo, neste vale uma reflexão sobre o rumo que sua gestão está tomando.

Apesar de sua promessa inicial de manter a equipe do Bruno, hoje, quase 2 anos depois, a realidade é muito diferente. Das 27 secretarias, você mexeu em 65% delas. Nas seis empresas públicas você trocou quase todos os comandantes (80%). Das 32 subprefeituras você já substituiu quase 50% dos subprefeitos. Ou seja, você modificou cerca de 65% do comando da prefeitura. Você acredita que tamanha alteração não teria reflexo nos resultados da gestão?

Não cumprir as metas sem nenhuma alteração do governo, com bilhões deixado em caixa e com a casa arrumada, já seria uma grande demonstração de fraqueza e incompetência do líder maior, mas alterar 65% da Gestão Bruno Covas e justificar o não cumprimento das metas à sua ousadia é, no mínimo, deslealdade.

Ora Ricardo, como é de conhecimento público, você foi eleito vice-prefeito na chapa do Bruno Covas, com um programa de governo escolhido pela sociedade com quase 60% do eleitorado paulistano. Tal programa foi transformado em Programa de Metas, sendo pactuado com a sociedade depois de dezenas de audiências públicas, com participação recorde de pessoas, e agora, um ano antes do início do processo eleitoral você quer desprezar toda essa construção, simplesmente jogando fora o compromisso assumido pelo Prefeito Bruno Covas em troca de um suposto novo Programa de Metas mais confortável para a sua eleição?

Por tudo isso, tenho um pedido: dedique-se menos às articulações eleitorais, como vemos quase que diariamente na imprensa e cumpra o Programa de Metas 2021-2024 da Gestão Bruno Covas, um legado construído em conjunto com a sociedade. Ou, pela falta de ousadia e de competência, revele-se para os eleitores. E assuma as consequências futuras de descumprir um compromisso público dessa magnitude.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA

Até a publicação deste texto, a reportagem buscou contato, via sistema de demandas, com a prefeitura de São Paulo, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestações.

