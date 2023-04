Golpista tentou arrombar caixa eletrônico durante ataque do 8 de janeiro; veja o vídeo

Gravações no Planalto foram divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Imagens captadas por câmeras de segurança do Palácio do Planalto flagraram um golpista que participou dos ataques de 8 janeiro tentando saquear um caixa eletrônico instalado na sede do governo federal. A tentativa de forçar o equipamento ocorreu às 16h01min, segundo os registros divulgados pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os registros mostram um homem com blusa amarela, boné e uma bandeira do Brasil envolta do pescoço e do rosto. Ele se ajoelha em frente ao equipamento e força a entrada (boca do caixa), mas não tem sucesso e desiste.

A ação durou cerca de dois minutos. O caixa eletrônico está localizado no terceiro andar do Palácio, na parte oeste, próximo ao relógio Balthazar Martinot, peça histórica que veio ao país pelas mãos de Dom João VI e que foi danificada pelos criminosos que invadiram a sede do Executivo naquele domingo.

As gravações internas do Planalto foram divulgadas na semana passada, após a CNN veicular imagens iniciais que mostravam o então ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, interagindo com golpistas que invadiram o Planalto naquele dia 8 de janeiro.

O caso gerou o pedido de demissão do ministro, que já prestou depoimento à Polícia Federal (PF) sobre o caso e negou qualquer participação.

