Reprise? Governo quer Aziz ou Renan no comando da CPMI do 8 de janeiro

O governo Lula (PT) estaria articulando no Congresso Nacional a indicação do senador Renan Calheiros (MDB-AL), ou o senador Omar Aziz (PSD-AM), para a presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que irá investigar a invasão de bolsonaristas radicais feita 8 de janeiro em prédios da Praça dos Três Poderes.

A informação foi publicada na coluna do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles. Segundo ele, existiria também o interesse para que um dos dois senadores fique com a relatoria do grupo, proposto no início do ano pelo bolsonarista André Fernandes (PL-CE) e que recentemente recebeu apoio do Palácio do Planalto.

A escalação de Aziz e Renan repetiria, caso saia do papel, a dobradinha mantida entre os dois durante a CPI da Pandemia, instalada durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Na época, os dois “jogaram duro” contra bolsonaristas, apresentando relatório indiciando o próprio ex-presidente e diversos outros integrantes do governo.

A própria experiência dos dois com CPIs teria atraído a atenção do Planalto. O PL, por outro lado, tem articulado internamente pela indicação de André Fernandes para o comando dos trabalhos. A possibilidade, no entanto, é rechaçada pelo governo Lula.



