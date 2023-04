Revisão do FGTS: acompanhe ao vivo julgamento no STF nesta quinta, 20

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga, nesta quinta-feira, 20, a taxa de correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os trabalhadores com carteira assinada podem ganhar com a mudança. A Taxa Referencial (TR), que corrige o fundo de garantia, é analisada neste julgamento.

A maior reclamação dos trabalhadores com carteira assinada é que a TR costuma ficar sempre abaixo da inflação, o que, na prática, corrói o poder de compra do saldo do FGTS.

Acompanhe ao vivo julgamento sobre FGTS:

O julgamento tem grande relevância tanto para os trabalhadores quanto para o próprio Judiciário, que, ao menos nos últimos 10 anos, viu-se inundado com centenas de milhares de ações individuais e coletivas reivindicando a correção do saldo do FGTS por algum índice inflacionário.

