O POVO News: ministro do GSI pede demissão após vídeo com golpistas; entenda

Nesta edição do dia 19 de abril, o O POVO News comenta a exoneração do ministro Gonçalves Dias, assim como outros assuntos da política nacional.

O programa O POVO News realiza nesta quarta-feira, 19, sua 74ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, um dos temas será a exoneração do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, após vídeo onde aparece durante os ataques à Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro.

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados obrigou que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional explique à Casa como o GSI reagiu para conter os ataques vândalos do 8 de janeiro, nesta quarta-feira, 19. Gonçalves Dias apresentou atestado para faltar ao convite para uma audiência que faria no colegiado, justificando "quadro clínico agudo com necessidade de medicação e observação", às 13 horas.

Veja mais informações ao vivo:

Além disso, o programa comenta sobre o anúncio da recomposição orçamentárias para universidades e Institutos Federais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá assinar a recomposição orçamentária das universidades brasileiras.

O programa traz ainda os detalhes sobre a discussão de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com Dionilso Marcon (PT-RS), outro deputado federal que havia falado que a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018 foi “fake” e “não teve sangue”, nesta quarta-feira, 19.



Ainda será abordada a nomeação de Letícia Firmo da Silva, filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, para um cargo no governo de Santa Catarina. Ela será assistente de gabinete da Secretaria de Articulação Nacional. Entre os demais temas a serem comentados estão as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a Guerra da Ucrânia, assim como a aprovação rápida da nova regra fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).



O Governo Federal lança edital do Mais Médicos, que vai contemplar mais de 2 mil município, e o O POVO News também abordará este assunto. O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO