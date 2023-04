O POVO News: PGR pede prisão de Moro por dizer que Gilmar Mendes vende habeas corpus

O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 17, sua 72ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a decisão da Procuradoria-Geral da República (PGR) de pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) por calúnia, após acusar o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de vender habeas corpus.

Na decisão, a vice-procuradora geral da República, Lindôra Maria Araujo, diz que Moro “agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do País”.



Veja mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e os jornalista de política e colunistas do O POVO, João Marcelo Sena e Henrique Araújo.

Entre os temas a serem comentados, estão a recepção do presidente Lula ao ministro russo Sergei Lavrov no Palácio do Planalto, os planos do petista de acompanhar a coroação do Rei Charles III em maio e sua ida para Hiroshima, no Japão, para participar da reunião do G7.

O programa debate ainda a versão dada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sobre o sumiço dos móveis do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. Ela aproveitou o momento para criticar os gastos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da primeira-dama, Janja da Silva, sem citar nomes.

Programa: O POVO News



Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

Tags