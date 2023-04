Encontros de Lula e Xi Jinping cobrem vários pontos de cooperação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido nesta sexta-feira, 14, no Grande Palácio do Povo, em Pequim. Primeiro ocorreu um “encontro ampliado”, contando com representações diversas dos dois Estados. Depois, houve um encontro privado entre os dois mandatários. Ao final, Lula e Xi Jinping reuniram-se para a assinatura de 15 acordos de cooperação.

Participaram da primeira reunião vários membros da comitiva de Lula, entre ministros e membros do legislativo. Uma das declarações do presidente brasileiro que chamou atenção foi, “queremos dizer ao mundo que não temos preconceito em nossas relações com os chineses. Ninguém vai proibir que o Brasil aprimore sua relação com a China”, disse o petista. A declaração foi feita um dia depois da sua fala sobre o dólar americano.

Na quinta-feira, 13, Lula criticou a dependência do dólar para transações internacionais. Em visita à Huawei, disse: “Eu me pergunto por que todos os países precisam fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que não podemos fazer comércio lastreado na nossa moeda? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que o ouro desapareceu como paridade?”, perguntou. Após a fala, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que as declarações do presidente não devem prejudicar relações entre Brasil e Estados Unidos.

Após a reunião ampliada, os presidentes Lula e Xi Jinping participaram de encontro privado. O brasileiro falou à imprensa, antes dessa conversa, algumas das pautas que levaria ao líder chinês durante sua reunião. Segundo Lula, alguns dos principais assuntos para cooperação são em áreas de ciência, intercâmbio de universitários, relações culturais e o combate às mudanças climáticas.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República reproduziu nas redes sociais algumas declarações do presidente Lula em seu encontro com o líder chinês. Entre as falas ampliadas pela Secom, existe uma ênfase nos tópicos que o petista já havia mencionado antes da reunião, como o destaque para a conversa que o presidente teve com empresários chineses, sobre para a construção de carros e ônibus elétricos para o Brasil.

Com o fim de ambas reuniões, houve uma cerimônia para a assinatura de 15 acordos entre Brasil e China. Os acordos já podem ser lidos na íntegra no site Ministério das Relações Exteriores. Além dos tópicos já abordados nesta matéria, os acordos cobrem a cooperação espacial entre agências brasileiras e chinesas, entre empresas estatais de comunicação e certificação de produtos de origem animal.

