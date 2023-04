Deputada bolsonarista acusa parlamentar do PCdoB de assédio: "Chegou por trás"

A deputada Julia Zanatta (PL-SC) usou as redes sociais para acusar o parlamentar Márcio Jerry (PCdoB-MA) de assédio durante sessão da Comissão de Segurança da Câmara na última terça-feira, 11. A cena chegou a ser filmada durante sessão da Casa que recebeu o ministro da Justiça, Flávio Dino.

Em publicação, Zanatta relatou: “Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim. A sorte que alguém pegou a cena absurda! Deputado do Partido Comunista do Brasil do estado do Maranhão, Márcio Jerry”.



O presidente nacional do PL, deputado Valdemar Costa Neto, afirmou que o partido repudia o ato: "Nossa total solidariedade a deputado Julia Zanatta, ao qual momento informo que entraremos no Conselho de Ética contra o parlamentar".

O deputado acusado defendeu nas redes sociais que a parlamentar do PL tantou criar uma narrativa “infame e despropositada”. A senhora estava gritando com a deputada Lídice da Mata e eu apenas disse à senhora : “por favor, respeite a deputada que tem uma história na política brasileira e aqui no Congresso Nacional”. Absurdo tentar tão infame e despropositada acusação", escreveu.

