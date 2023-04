100 dias de governo: Lula cumpriu um terço das promessas de campanha

As promessas em curso estão diretamente relacionadas à economia do país, um dos setores que exigem atenção especial do presidente

Nos cem primeiros dias do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o petista conseguiu cumprir 1/3 das promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2022. De acordo com um levantamento realizado pelo g1, das 36 iniciativas planejadas por Lula, 13 foram realizadas por completo, enquanto 4 foram parcialmente atendidas e 14 ainda não foram executadas. Cinco compromissos ainda não podem ser avaliados, como “tirar o Brasil do mapa da fome” e “aumentar o salário mínimo todo ano acima da inflação”.

Dentre as 13 ações que já foram realizadas pelo presidente, estão as recriações dos ministérios da Previdência Social, da Cultura, da Pesca e a criação da pasta dos Povos Indígenas, bem como a promessa de “manter benefício social de R$600 + R$ 150 por filho”, visto que o Bolsa Família foi relançado por meio de uma medida provisória nos requisitos anunciados. No que diz respeito ao juramento de “manter e ampliar cotas raciais”, o petista e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, assinaram um ofício que determina a ampliação no número de pessoas negras em cargos do poder público. O decreto prevê que, no mínimo, 30% das vagas em cargos em comissão e função de confiança sejam ocupadas por pessoas negras.

Na área da Educação, a promessa de “aumentar verba da merenda escolar” foi realizada com êxito por meio do reajuste dos valores per capita do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destinado a todas as etapas e modalidades da educação básica.

O setor da Saúde também sofreu alterações positivas propostas por Lula. A retomada do Programa Mais Médicos ganha destaque nas promessas do petista. O programa foi relançado no dia 20 de março com o intuito de ampliar o número de profissionais de 13 mil para 28 mil. Nos dias que se seguem, 13 mil médicos estão atuando, enquanto 5 mil vagas continuam desocupadas. A retomada prevê o incentivo para municípios vulneráveis e para médicos formados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

As promessas que estão em curso estão diretamente relacionadas à economia do país, um dos setores que exigem atenção especial do presidente. Dentre as sete promessas na economia, seis ainda não foram cumpridas e uma ainda não pode ser avaliada, que é a redução da taxa de juros para a agricultura sustentável.

Esta última promessa ainda não pode ser medida porque o Plano Safra 2022/2023 funciona até o final de Junho de 2023, período em que o governo federal divulgará uma nova proposta. Hoje, as taxas impostas para os pequenos produtores (Pronaf) variam de 5% a 6%. Para o médio produtor (Pronamp), os juros são de 8% ao ano.



Dentre as promessas não cumpridas por Lula, estão “revogar o teto de gastos”, “propor uma nova legislação trabalhista”, “propor uma reforma tributária”, “zerar Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil”, “acabar com o modelo de Preço de Paridade de Importação (PPI) na Petrobras” e “ criar programa Desenrola Brasil para renegociar as dívidas das famílias”.

