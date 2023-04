Lula aceita convite para ir ao Japão e Brasil volta a ser convidado para o G7

O presidente Lula (PT) aceitou o convite do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, para fazer uma visita oficial ao país e participar em maio do encontro do G7, os sete países mais industrializados do mundo. O pedido foi realizado pel telefone. O petista confirmou que irá ao Japão, mas talvez não para o G7.

O presidente defende que sua participação no G7, encontro a ser realizado de 19 a 21 de maio, dependerá do formato do encontro. Lula quer que o Brasil tenha participação efetiva nas discussões do evento, não apenas como nação acompanhando dos painéis.

O G7 é composto pelo conjunto das economias mais poderosas, integrado por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. A Comissão Europeia também costuma participar das reuniões do grupo que não fez convites ao Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).



A última vez que o Brasil foi convidado e participou de uma cúpula do G7 foi em 2009, no segundo mandato de Lula. O país foi convidado e participou de outras cúpulas desse grupo em 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.



