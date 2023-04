Claudio Castro rebate críticas da ministra de Igualdade Racial à polícia do RJ

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), criticou publicamente a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, por declarações reprovando uma ação policial ontem dentro de uma escola estadual na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte da cidade. Castro disse que a posição de Anielle Franco é "impressionante" e "beira o absurdo".

"Sonho com um dia em que o Estado entre para arrumar a segurança pública e não venha uma ministra de Estado criticar a polícia porque entrou no Ciep (escola estadual) para tirar o bandido que tinha invadido o Ciep", disse Castro.

Ele falava a uma plateia de empresários na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). A ação policial resultou na prisão de 21 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas que haviam fugido para dentro da escola durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É a subversão completa do que eu acredito. Aprendemos desde criança que há o super-herói e o vilão. E agora, quando o super-herói prende o vilão, ele é criticado", continuou o governador. A princípio, o governador não mencionou o nome de Anielle, mas, depois, confirmou a jornalistas que rebatia precisamente suas colocações. Neste momento ele disse que a posição é impressionante e beira o absurdo".

Nesta quarta, 5, em publicação em suas redes sociais e durante evento no Palácio do Planalto, a ministra lamentou o ocorrido na comunidade carioca. "É doloroso ver as cenas de uma escola invadida por um Caveirão na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. É inaceitável que tantas crianças tenham o ano letivo prejudicado pela violência e que tenham, ainda, suas vidas colocadas em risco em operações policiais", disse Anielle Franco.

Polícia Federal

O governador do Rio aproveitou a ocasião, também para reclamar da falta de diálogo entre a Polícia Federal e o Estado. Segundo Castro, toda vez que há mudanças na superintendência local da Polícia, autoridades do órgão buscam o Estado para abrir diálogo, o que não vem acontecendo sob o governo Lula (PT) e o ministério da Justiça de Flávio Dino (PSB).

Castro disse que deve se encontrar com o ministro Dino no próximo dia 12 e que pretende abordar o tema. O governador também reclamou da falta de foco da Polícia Federal em combater a criminalidade e disse que vai tocar neste assunto no encontro com o ministro.

"É preciso que a PF volte ao foco de combate à criminalidade. Nunca se viu tanto fuzil e droga em comunidades do Rio de Janeiro, e isso entra pelas fronteiras. O governo federal precisa entender isso e assumir a responsabilidade dele", disse Castro.

Tags