Adail Jr. bate boca com vereadora do Psol e manda adversária ficar "no lugar dela"

Os vereadores de Fortaleza, Adail Jr. (PDT) e Adriana Gerônimo, do Mandato Nossa Cara (Psol), discutiram durante sessão da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na manhã desta quarta-feira, 29. Os dois divergiram sobre as condições do sistema de transporte público da Capital e, após trocas de declarações, o vereador pediu que os parlamentares parem de "se esconder atrás do sexo e da opção (orientação)".

"Nessa casa tem que acabar com isso de vereador e vereadora estar se escondendo atras do seu sexo, da opção (orientação), nós somos representantes da cidade de Fortaleza", ressaltou na tribuna após uma série de acusações de ambos os lados.

Ele pediu também que a vereadora fique no "lugar dela". "Ela fique no lugar dela, fique no parlamento dela e esqueça do meu parlamento, do meu mandato, afinal somos adversários, não somos aliados de nada", afirmou.

A discussão começou após a vereadora questionar a implementação de catracas duplas nos ônibus. Ela disse ter protocolado requerimento de retirada imediata dos equipamentos no transporte, sob a justificativa que as catracas dificultam a mobilidade de pessoas com deficiência ou que carregam mochilas.

Adail subiu na tribuna e disse: 'A senhora não usa e nunca usou (ônibus)". Ele citou ainda melhorias nos transportes no últimos 10 anos. A vereadora respondeu: "Eu sou vereadora de Fortaleza, já o vereador Adail parece que vive no mundo encantado do vereador Adail. Ele sobe aí e deturpa todo meu pronunciamento".

O pedetista considerou que a fala da vereadora faltou com o respeito e disse não precisar "pedir licença" para falar. "Vá baixando sua bola em relação ao meu parlamento, ao meu mandato. Vá fazendo seu mandato e me esqueça ou então venha discutir. Vossa Excelência não tem moral para me dar carão ou me chamar a atenção em microfone, nem passado nem história", afirmou na tribuna. Adriana está no primeiro mandato como parlamentar na Casa, eleita em candidatura coletiva em 2020.

Além de tecer críticas ao Psol, partido da vereadora, ele comentou outros embates que resultaram em uma chamada da direção da Câmara para explicar falas. Não é a primeira vez que os dois parlamentares discutem. Em novembro do ano passado, eles trocaram acusações e chamaram um ao outro de "mentiroso".

Apoiadores da vereadora consideram as falas de Adail como violência política de gênero. A também vereadora professora Adriana Almeira (PT) prestou solidariedade."Ontem eu estive em Brasilia contra a violência politica contra as mulheres, quem conhece a Adriana não diria o que o vereador disse aqui", ressaltou.

Juntos na base de apoia ao prefeito José Sarto (PDT), Jorge Pinheiro saiu em defesa do pedetista e disse que a vereadora atua "sempre para poder lacrar" e não pede desculpas em embates anteriores. "Eu sou testemunha de diversos embates. O vereador é pronto demais até para pedir perdão quando está errado. Ela sempre para poder lacrar, não faz o devido pedido de desculpas, não quero ofender a vereadora, mas teve uma oportunidade de pedir desculpas e ela veio fazer gracinha na internet".

