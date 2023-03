Dilma Rousseff tem 1º dia de trabalho na presidência do banco dos Brics; veja imagens

A petista se encontrou com executivos e diretores na sede da instituição, em Xangai, China, onde conheceu as instalações da instituição

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) iniciou, nesta terça-feira, 28, seu primeiro dia de atividades no comando do New Development Bank (NDB), instituição financeira criada em 2014 pelos Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A petista se encontrou com executivos e diretores na sede da instituição, em Xangai, China, onde conheceu as instalações da instituição. Dilma tomará posse nesta quarta-feira, 29, e terá salário mensal médio de cerca de R$ 220 mil.

A ex-presidente foi indicada ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e eleita pelo conselho dos governadores da instituição na última sexta-feira, 24. O grupo é formado pelos ministros da Fazenda dos países membro, além de representantes de Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito e Uruguai, que foram admitidos no NDB.

