Secretarias estaduais no Ceará mudam de nome na gestão Elmano; entenda

Alterações aconteceram na Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP)

Duas secretarias da gestão do governador Elmano de Freitas (PT) passaram por modificações em seus nomes. Com as alterações, já presentes no Diário Oficial do Estado, as pastas passaram a ter as seguintes denominações: Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) - antes Secretaria do Meio Ambiente -, e Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) - antes apenas Secretaria da Administração Penitenciária.



A SAP mudou de nome com o objetivo de focar em projetos de ressocialização em larga escala. Nesta segunda-feira, 27, o secretário da pasta, Mauro Albuquerque, usou as redes sociais para divulgar uma atividade formativa com detentos em Sobral.

"Resultado de um trabalho com base da educação, capacitação e trabalho. Transformando pessoas, salvando vidas", escreveu Mauro. A decisão também acontece após uma série de registros de fugas em presídios no Ceará. Em março, onze presos fugiram da Unidade Prisional Elias Alves da Silva (CPPL4), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).



A Sema teve a inclusão do termo "Mudança do Clima" - assim como aconteceu com o Ministério do Meio Ambiente -, após os desafios impostos pelas crises climáticas ganharem espaço proeminente dentro da estrutura do atual governo federal. Pastas diversas, como Fazenda, Indústria, Justiça, Cultura, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, e até mesmo a Advocacia-Geral da União, passarão a lidar com políticas socioambientais e climáticas no novo governo.



A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou a recriação da Secretaria Nacional de Mudança Climática e da Autoridade Nacional de Segurança Climática. Também foi criado um Conselho sobre Mudança do Clima, a ser comandado por Lula, com a participação de todos os ministérios, de representantes da sociedade civil, dos estados e dos municípios.

