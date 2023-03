O POVO News: Lula chama de "armação" plano para matar Moro; senador rebate

O programa O POVO News realiza nesta quinta-feira, 23°, sua 57ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o plano do PCC para matar autoridades, dentre elas o senador Sergio Moro (União Brasil-PR). O petista disse que o esquema é mais uma “armação” do ex-juiz da Lava Jato. Moro rebateu, questionando se Lula "não tem decência".



Além disso, o programa comenta sobre o plano dos senadores sobre implementação da Comissões Mistas no Congresso Nacional, a projeção do Ministério do Planejamento que espera rombo de R$ 12 bilhões em 2023 e a decisão da China de suspender embargo à carne bovina brasileira.

Veja mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tem também os informações do repórter Guilherme Carvalho sobre as investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) sobre a morte da vereadora Yanny Brena. A corporação concluiu que a parlamentar foi assassinada pelo ex-namorado, Rickson Pinto Lucena, que depois cometeu suicídio. A motivação, segundo os policiais, teria sido o fim do relacionamento.

O programa conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage. O senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) fala sobre as atualizações dos ataques no Rio Grande do Norte.



O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



Sobre o assunto Lula afirma que Forças Armadas farão 'esforço' para despolitizar militares

Lula admite discutir mandato para ministro do STF e reforça elogios a Zanin

Lula chora ao lembrar de prisão: "Quantas vezes fiquei ali olhando para o teto"

Tags