PF apreende joias, carro de luxo, moto e cofre com facção que planejava matar Moro

A Polícia Federal realizou na tarde desta quarta-feira, 22, uma operação contra o PCC, facção criminosa de São Paulo que foi responsável por articular um plano para sequestrar e executar o senador Sérgio Moro (União Brasil) e o promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya. A Operação Sequaz já prendeu nove pessoas e, atualmente, cumpre 24 mandados de busca e apreensão, bem como 11 prisões em São Paulo, Paraná, Rondônia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

O intuito da operação consiste em desarticular o plano da facção de sequestrar e matar autoridades, como por exemplo o senador Sérgio Moro. De acordo com a PF, o grupo, conhecido como sintonia restrita, mantinha em um esconderijo joias, carros de luxo, motos, malotes com documentos e cofre.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, elogiou a investigação, declarando que a Polícia Federal está a serviço do governo, não de partido politico. “Hoje, nós mostramos como atua a Polícia Federal, que não é aparelhada politicamente. Ao contrário do que estão dizendo nesse momento na internet”, pontuou durante um evento no Instituto de Advogados de São Paulo (Iasp).

“O que nós fizemos foi, cumprindo a lei, proteger a vida de nosso adversário. Se nós não tivéssemos agido, aí, sim, teria sido uma ilação. Mas a Polícia Federal agiu de modo exemplar. E faço questão de assinalar que foi uma direção da Polícia Federal atuar de modo exemplar. Por isso, é repugnante a ação política dessa extrema direita desvairada, aloprada, querendo desqualificar o trabalho sério da Polícia Federal, que deve, em verdade, ser homenageado. Trabalho esse que salvou, graças a Deus, a vida do senador Sérgio Moro”, declarou Dino, em entrevista coletiva, no evento.

