Ministra Marina Silva deixa hospital de Brasília após 2 dias internada

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, deixou um hospital particular do Lago Sul, em Brasília, na quarta-feira, 15, após dois dias internada com sintomas de gripe. Segundo boletim médico, a ministra foi liberada "após melhora do quadro clínico e normalização dos parâmetros de exames complementares".

"Graças a Deus já estou em casa me recuperando de possível virose que me obrigou a ficar 2 dias de repouso no hospital. Obrigada às amigas, amigos e a todos que acompanham meu trabalho, aos que oraram e aos que torceram por minha saúde. Vamos em frente, há muito trabalho a fazer", disse a ministra em sua rede social.

A assessoria da pasta compartilhou em sua rede social um boletim médico em que a responsável por tratar do caso da ministra se redime pelas informações compartilhadas anteriormente de que Marina estava com um quadro de malária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Marina Silva deu entrada no hospital na segunda-feira, 13, com sintomas de gripe, mas foi negativada para covid-19 e dengue. Na ocasião, a agenda da ministra foi cancelada.

Tags