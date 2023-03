Lula se encontra com família de petista assassinado por apoiador de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, nesta quinta-feira, 16, com a família do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, assassinado em julho do ano passado, em Foz do Iguaçu (PR), durante a própria festa de aniversário por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorreu durante viagem do presidente à cidade.

A conversa foi registrada e publicada pelo presidente nas redes sociais. De acordo com ele, Arruda foi "covardemente assassinado por um ódio que não podemos aceitar". "Minha solidariedade a sua companheira, Pâmela Silva, e seus filhos, que carregarão a memória e o orgulho do seu pai", postou. Nas imagens, Lula aparece beijando a cabeça de um dos filhos do casal.

Em julho de 2022, Arruda foi morto a tiros durante sua festa de aniversário de 50 anos, que tinha decoração com o tema do PT. Conforme o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o atirador, Jorge José da Rocha Guaranho, era agente penitenciário federal e apoiador de Bolsonaro. Na época, o PT organizou ato em Foz do Iguaçu para pedir justiça por Arruda e reuniu diferentes movimentos sociais, denominações religiosas da cidade e autoridades petistas, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann.

O encontro de hoje ocorreu durante viagem de Lula à Foz do Iguaçu para cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, que ocorreu nesta manhã. Após o evento, o petista se reuniu com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. Em publicação na rede social, Lula disse que, no encontro, foi tratada a construção de duas pontes entre o Brasil e o Paraguai, inclusive o corredor bioceânico, o acordo entre Mercosul e União Europeia e a cooperação entre nossos países, "da qual Itaipu é o maior símbolo", classificou.

Lula retorna a Brasília no início da tarde. Às 16h, ele participa da sessão solene de posse dos novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministro Francisco Joseli Parente Camelo e ministro José Coelho Ferreira, no plenário do STM. Já o último compromisso da agenda presidencial, às 17h30, é uma reunião com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, no Palácio do Planalto.

