O POVO News: TCU manda Bolsonaro devolver joias, pistola e fuzil em até 5 dias

O programa O POVO News realiza nesta quarta, 15, sua 51ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta sobre a decisão do plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) que determinou, por unanimidade, a devolução do segundo pacote de joias recebidas da Arábia Saudita que estão com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Novas informações ao vivo:

Além disso, a edição comenta o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para que mais 42 radicais presos em flagrante no dia 8 de janeiro sejam condenados a pagar R$ 20,7 milhões. Eles são acusados de participar da invasão e da depredação dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A edição também traz as informações de Brasília, com o correspondente do O POVO, João Paulo Biage. Também debate o caso dos estudantes que realizaram, na manhã desta quarta-feira, 15, protesto contra o novo ensino médio. Com bandeiras e cartazes, a manifestação na cidade de São Paulo ocupou faixas da Avenida Paulista,na região central da cidade. O programa analisa ainda os ataques criminosos em várias cidades do Rio Grande do Norte.

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



Sobre o assunto Kim e vereador de SP pedem à Justiça remoção de live de Janja na TV Brasil

Denúncias de 8/1 ignoram condutas individuais e têm redação idêntica

Lula quer criar programa para financiar produção agrícola indígena

Ex-deputado cearense tem diploma cassado por falar que Bolsonaro iria ganhar eleição "na bala"

Tags