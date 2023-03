Lula sobre Pronasci: "Quanto mais polícia você precisa, quer dizer que menos Estado você tem"

Presidente diz que o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) deve recuperar "a ideia de que o papel do Estado é cuidar das pessoas".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou sobre o poder do Estado brasileiro nas áreas mais pobres do país. O petista afirmou que o Estado deve ser mais presente para conseguir diminuir a necessidade policiamento nesta áreas. A fala foi feita durante lançamento do novo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II), nesta quarta-feira, 15.

“Quanto mais polícia você precisa, quer dizer que menos Estado você tem”, disse durante fala no evento. Segundo ele, o programa “não era apenas um projeto de segurança pública, não pensava apenas na polícia, e sim no papel do Estado”.

O programa tem como foco o combate à violência contra as mulheres, integrando o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, anunciado pela ministra da Mulheres do Brasil, Cida Gonçalves, no Dia Internacional da Mulher.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O que o Estado pode fazer para que a gente precise de menos polícia”, afirmou Lula.

Sobre as periferias, o presidente falou que o policiamento é frequente nestes locais, mas também é preciso políticas públicas de segurança que garantam a presença do Estado com ações de promoção da cidadania. Ele referenciou a situação dos jovens encarcerados no Brasil.

“Precisamos criar uma polícia nova, mesmo que com os atuais policiais, para que eles sejam profissionais mais qualificados", destacou. E acrescentou: "Precisamos mudar o papel do Estado, para que a gente possa salvar mais vidas neste país”.

“Ao recuperar esse programa passamos para a sociedade a ideia de que o papel do Estado é cuidar das pessoas. [Cuidar] antes que elas possam cometer qualquer delito, mas também depois que cometeram algum delito para que elas possam voltar para a sociedade", reiterou.

O Pronasci

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II) foi relançado nesta quarta-feira, 15, pelo governo federal e já tem R$ 700 milhões previstos para investimento em ações sociais de segurança pública, em prevenção, controle e repressão da criminalidade.

Os eixos do Pronasci estão alinhados com o Plano Nacional de Segurança Pública, que tem como objetivo reduzir a taxa de homicídios para abaixo de 16 mortes por 100 mil habitantes até 2030, além de reduzir as taxas envolvendo mortes violentas de mulheres e de lesão corporal seguida de morte.

“Acreditamos que esse conjunto de ações vai garantir a redução da violência e uma maior integração entre políticas sociais e as ações da polícia”, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.



Sobre o assunto Novo Pronasci terá R$ 700 milhões em ações de segurança pública

Governo Lula faz megaevento de entrega de viaturas compradas por Bolsonaro

Tags