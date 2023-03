O POVO News: Picanha tem maior queda entre cortes de carne em fevereiro

A edição traz novas informações sobre o preço médio da picanha, que caiu 2,63% em fevereiro, sendo a maior redução, entre os 18 cortes de carne bovina, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no Mundo.

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 10, sua 48ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre o preço médio da picanha, que caiu 2,63% em fevereiro, sendo a maior redução, entre os 18 cortes de carne bovina.

Além disso, a edição traz informações sobre a política nacional. O evento no Planalto, onde o Governo Federal anunciou o aumento nos valores da merenda escolar, a saída de Marcos Troyjo do Banco dos Brics e mais assuntos relacionados serão comentados no programa.

Assista ao vivo:

O programa ainda conta com informações sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participou de reunião longa com os ministros do Governo Federal. Além disso, a contraproposta de reajuste do Executivo, em reunião com sindicatos, será abordada.

A programação de hoje do O POVO News traz o presidente Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, Valdirlei Castagna, para comentar sobre a Greve Nacional Enfermagem.

Além disso, a edição comenta rapidamente sobre o caso da cozinheira que morreu no primeiro dia de trabalho. Para falar sobre a premiação do Oscar, que acontece neste domingo, 12, o jornalista Arthur Gadelha discorre sobre os filmes indicados e favoritos da crítica. A edição também traz a ação do Tribunal de Contas da União, que vai intermediar transferência das joias de Jair Bolsonaro (PL).

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a reunião de Celso Amorim com Nicolás Maduro e a dívida da Venezuela com o Brasil. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Raquel Gomes.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



