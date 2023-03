Câmara de Itaiçaba acata pedido de cassação de prefeito afastado após operação policial

Tramita na Câmara Municipal de Itaiçaba uma denúncia com pedido de cassação do mandato eletivo do prefeito afastado, Frank Gomes (PDT). Em 2022, o pedetista foi alvo de uma operação coordenada pela Procuradoria de Justiça de Crimes Contra a Administração Pública (Procap) em parceria com a Policia Civil.

A ação prendeu o deputado estadual eleito Stuart Castro (Avante) e mais um homem ligado ao gestor municipal.



O pedido foi protocolado e lido no início da sessão da última terça-feira, 7, e aceito pela maioria dos vereadores que votaram pela sua tramitação na Casa Legislativa. A denúncia destaca pontos já contidos na denúncia do MP ao Tribunal de Justiça, que afastou o prefeito no dia 30 de novembro e prendeu o seu irmão, Hermógenes Gomes, além do deputado estadual eleito Stuart Castro (Avante).

O irmão do prefeito, dono de uma empresa de fachada que realizava obras na cidade, segundo o MP, e Stuart, proprietário da firma responsável pela limpeza pública, bem como o gestor e o secretário de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo - cujo nome não foi divulgado - afastados são suspeitos de praticar crimes de peculato, falsidades material e ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



Frank Gomes já recorreu ao Tribunal de Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça (STF) por três vezes, em tentativas de trancar a ação penal vigente e voltar ao posto de prefeito antes dos 180 dias determinados pela Justiça, mas não obteve êxito em nenhum dos pedidos.

