O POVO News: PF vai investigar caso das joias dadas a Bolsonaro e Michelle

A edição traz novas informações sobre o caso das joias de diamantes enviadas para Michelle Bolsonaro sem pagar impostos, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no mundo

O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 6, sua 44ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre a determinação de Flávio Dino para a Polícia Federal investigar o caso das jóias com diamantes de Jair Bolsonaro (PL) para sua esposa, Michelle, que foram trazidas para o Brasil sem o pagamento de impostos.

Para falar sobre o assunto, a advogada e mestra em Direito Constitucional, Camila Pimenta, participa do programa desta segunda-feira.

As críticas de Gleisi Hoffmann (PT) ao ministro Juscelino Filho, assim como a nota do União Brasil em resposta às falas da presidente do PT também é pauta nesta edição.

Assista ao vivo:

O programa ainda conta com informações sobre o Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, que quer levar as discussões ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, semanalmente. Ainda é abordado o caso do jovem que foi atacado por tubarão em Pernambuco e a tensão no Sul da Bahia, onde produtores rurais reagem a invasões do MST e expulsam os sem-terras.

Nesta segunda-feira, 6, o programa discute sobre a prisão dos líderes rurais José Rainha e Luciano de Lima por serem suspeitos de extorquir fazendeiros, e sobre a afirmação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) de que o Governo Lula não tem base no Congresso Nacional.

A programação de hoje do O POVO News traz informações sobre o caso da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, morta na semana passada, com atualizações do repórter Guilherme Carvalho, que está na cidade do ocorrido.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os 15 projetos prioritários apresentados pela bancada feminina do Senado, para votação no mês da mulher. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e o jornalista do O POVO, Henrique Araújo.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO

