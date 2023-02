Unidades de saúde já podem realizar cirurgias do mutirão aprovado pela Assembleia

Com a entrega das documentações, as unidades já estão autorizadas a realizarem as cirurgias eletivas

As unidades de saúde já estão autorizadas a realizarem as cirurgias eletivas parte do planejamento do mutirão solicitado pelo Governo do Ceará. A liberação de verbas para diminuir a fila de operações foi aprovada pela Assembleia Legislativa (AL-CE), em 15 de fevereiro.

Atualmente, o Estado toca dois mutirões de cirurgias: um do Governo Federal e outro gerenciado pela Secretaria de Saúde (Sesa). Quanto ao feito em parceria com o Ministério da Saúde, a secretária da Saúde Tânia Maria explica que os municípios estão fazendo a listagem, por meio de uma pactuação entre os municípios, que deve ser aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará (CIB/CE). O colegiado permanente une gestores da Saúde do Estado e dos municípios.

O que foi aprovado, a pedido do Estado, já iniciou, em 17 de fevereiro, o credenciamento das unidades de saúde. As que já entregaram os documentos já podem realizar os procedimentos, conforme informou a secretária. A Sesa seleciona clínicas, hospitais-polo e outros equipamentos de saúde para realizar 28.976 procedimentos que não são urgentes. As especialidades contempladas são: Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Cirurgia Geral, Gastroenterologia, Ginecologia, Urologia, Nefrologia, Neurologia e Vascular.

Os interessados em participar do chamamento público têm até 30 dias corridos para apresentar toda a documentação na Coordenadoria de Regulação e Controle do Sistema de Saúde (Corac). A análise das propostas tem início no prazo máximo de cinco dias úteis após seu recebimento.

"O credenciamento já começou, a partir do momento que as unidades se credenciarem, entregarem as documentações e os contratos forem assinados, as unidades já podem iniciar a realização das cirurgias", afirmou.

O objetivo é que as duas frentes possam diminuir a fila de pessoas esperando por procedimentos. "Já que são dois mutirões, a gente quer ter a efetividade para que a gente consiga reduzir a fila, porque realmente só vai liberado recurso para o paciente que está na fila de regulação", ressaltou a titular.