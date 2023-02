O POVO News: Guerra da Ucrânia completa 1 ano; Rússia analisa proposta de paz de Lula

A edição traz novas informações sobre a Guerra da Ucrânia, que completa 1 ano nesta sexta-feira, 24, e a proposta de paz de Lula para o conflito, que está sendo avaliada pela Rússia, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no mundo

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 24, sua 38ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre o primeiro aniversário da Guerra da Ucrânia, que não tem previsão de terminar, mas vem analisando uma proposta de paz feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.

Assista ao vivo:

Para falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, o O POVO News entrevistará o pesquisador vinculado ao Núcleo de pesquisa de Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial (GIS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Iago Caubi.

A edição de hoje também comentará sobre a cantora Rita Lee, que foi hospitalizada em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 24.

Além disso, a edição traz informações sobre os deslizamentos em no litoral de São Paulo, dando atualizações sobre a situação do local. Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas (CUFA), será entrevistado para falar sobre o assunto e explicar a atuação da organização em relação às tragédias.

O programa ainda contará ainda com a doutora em Direito Internacional e professora da faculdade de direito da UFC, Theresa Rachel Couto, que falará sobre o caso do jogador de futebol Robinho, que poderá cumprir pena no Brasil por crime de estupro ocorrido na Itália.

Nesta sexta-feira, 24, o programa discute sobre o Projeto de Lei que quer garantir licença menstrual de três dias a servidoras públicas do Ceará, a retomada do Vale do Javari pela força-tarefa indígena e abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), que será liberado para 2,7 milhões de trabalhadores em abril.

A programação de hoje do O POVO News traz informações sobre o aumento da pressão por oneração dos combustíveis, fazendo com que Lula se reúna com o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, para discutir preços da gasolina.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a tentativa de trégua entre Carla Zambelli e Alexandre de Moraes. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Carlos Mazza.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

