Governo já gastou R$ 432 mil com diárias de assessores de Bolsonaro nos EUA

O Governo Federal já desembolsou pelo menos R$ 432 mil em diárias para custear despesas de assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que o acompanham desde que ele viajou aos Estados Unidos no final do ano passado. O gasto inclui despesas com hospedagem e alimentação da equipe que acompanha o ex-mandatário.

A lei prevê que os ex-presidentes brasileiros podem ter oito assessores, com gastos relacionados ao trabalho sendo pagos pela Presidência da República. As informações acerca dos custos provocados pela viagem de Bolsonaro foram divulgadas em levantamento do jornal O Globo, nesta quinta-feira, 23.

Bolsonaro deixou o Brasil em 30 de dezembro de 2022, às vésperas da posse presidencial do seu sucessor, o petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e não passou a faixa presidencial ao novo mandatário. O levantamento mostrou ainda que os últimos seis ex-presidentes antes de Bolsonaro gastaram, somados, R$ 502 mil com diárias no ano de 2021.

Já no ano passado, com dois ex-presidentes em campanhas eleitorais, Lula disputando a presidência e Fernando Collor disputando o Senado, os gastos foram de R$ 962 mil com diárias. Como Bolsonaro ainda continua nos EUA e não tem data para retornar, a tendência é de que o valor aumente nos próximos dias.



