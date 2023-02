Flávio Dino anuncia inquérito da PF para investigar mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes

Passados quase cinco anos do caso, ainda não se sabe quem foi o mandante do crime

O ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) anunciou que a Polícia Federal vai instaurar inquérito para investigar os assassinatos da ex-vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, mortos em março de 2018, no Rio de Janeiro.

“A fim de ampliar a colaboração federal com as investigações sobre a organização criminosa que perpetrou os homicídios de MARIELLE e ANDERSON, determinei a instauração de Inquérito na Polícia Federal. Estamos fazendo o máximo para ajudar a esclarecer tais crimes”, escreveu o ministro nas redes sociais nesta quarta-feira, 22.

Na prática, o caso continuará sob o guarda-chuva do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), mas com o anúncio, a PF passará a auxiliar nas investigações em um esquema de cooperação entre os órgãos estadual e federal. Dino anunciou ainda que a condução das investigações na PF ficará com o delegado Guilhermo Catramby.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Passados quase cinco anos do caso, ainda não se sabe quem foi o mandante do crime. Até agora, dois ex-policiais, Ronnie Lessa e Elcio Queiroz, foram presos por terem efetuado os disparos contra as vítimas. Eles estão presos desde 2019 e aguardam julgamento.

A fim de ampliar a colaboração federal com as investigações sobre a organização criminosa que perpetrou os homicídios de MARIELLE e ANDERSON, determinei a instauração de Inquérito na Polícia Federal. Estamos fazendo o máximo para ajudar a esclarecer tais crimes. pic.twitter.com/iuT6AXOXjL — Flávio Dino (@FlavioDino) February 22, 2023

Tags