O POVO News: Michelle Bolsonaro é investigada pelo MPT por assédio no Palácio da Alvorada

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 17, sua 36ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre nova investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Distrito Federal, que coloca a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro como alvo por suspeitas de praticar assédio moral contra funcionários do Palácio da Alvorada.

Ainda terá atualizações sobre o caso dos yanomamis, com uma entrevista com o senador Chico Rodrigues (PSB), que foi eleito nesta quarta-feira (15) para a Presidência da Comissão Externa para acompanhar a situação dos Yanomamis.

Além disso, a edição também traz outra entrevista, desta vez com a deputada federal Yandra Moura (União Brasil), que falará sobre sua campanha ‘Carnaval sem assédio’. Assim como o caso de assalto sofrido pelo cantor Péricles, na noite desta quinta-feira,16.

Nesta sexta-feira, 17, o programa discute a nomeação de André Ceciliano para cargo na Secretaria de Relações Institucionais e o reajuste das bolsas Capes e CNPq, anunciadas ontem, quinta-feira, 16. Para falar sobre o assunto, o Presidente da Associação Nacional de Pós Graduandos (ANPG), Vinicius Soares, será entrevistado.

A programação de hoje do O POVO News ainda conta com informações sobre a folga presidencial, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai passar o carnaval em Salvador, capital da Bahia, e a fala de Michelle Bolsonaro, que diz que Bolsonaro não deve voltar ao Brasil agora.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e o jornalistas do O POVO Carlos Mazza.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



