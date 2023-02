Michelle Bolsonaro é investigada pelo MPT por assédio moral contra funcionários do Alvorada

Segundo relatos no site Metrópoles, Michelle destratava os funcionários do Palácio da Alvorada, juntamente com o pastor Francisco de Assis Castelo Branco.

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro é alvo de uma nova investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Distrito Federal, por suspeitas de praticar assédio moral contra funcionários do Palácio da Alvorada.

Os relatos foram divulgados pelo site Metrópoles, na coluna do jornalista Rodrigo Rangel, no dia 3 de fevereiro e afirmam que Michelle destratava os servidores da Presidência, juntamente com o pastor Francisco de Assis Castelo Branco.

Segundo a coluna, algumas assessoras chegaram a pedir para deixar o trabalho, queixando-se da maneira como eram tratadas. Os relatos dizem que o pastor agia de acordo com as ordens da então primeira dama e atuava como “síndico” do Palácio da Alvorada, assediando os funcionários e ameaçando demitir quem questionasse suas ordens.

“Ele assediava as pessoas e ameaçava de demissão o tempo todo. E dizia que a primeira-dama tinha conhecimento de tudo e autorizava essa postura”, relatou um dos funcionários ao Metrópoles.

A investigação do Ministério Público se iniciou no dia 6 de fevereiro e deverá apurar outras informações sobre o caso e escutar mais relatos das testemunhas, vítimas e acusados sobre as situações ocorridas.