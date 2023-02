Após ouvir críticas de empresários a Lula, Haddad diz que o presidente "está ansioso"

Durante um jantar com empresários oferecido pelo grupo Esfera Brasil, nesta quarta-feira, 15, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ouviu críticas relacionadas ao presidente Lula (PT). Quando os temas sobre reforma tributária, juros e âncora fiscal entraram na discussão, os empresários comentaram que o “Lulinha paz e amor” dos mandatos anteriores ainda não tinha aparecido no atual governo.

As queixas surgiram após Lula direcionar reclamações ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o alto índice na taxa de juros, que pode se estender até o fim do ano. Lula acredita que Roberto está levando o país a uma recessão.

Haddad justificou que as falas de Lula se devem ao fato do presidente estar “ansioso” para mostrar resultados e cumprir com as promessas que fez aos eleitores durante a campanha. “Eu estou aqui de paz e amor. Se estiver faltando algo da parte dele (Lula), mas acho que não está”, disse Haddad. Ele acrescentou que a Fazenda sempre foi muito “fechada” antes mesmo do governo do PT, no entanto, o ministério está aberto a dialogar com todos.

Estiveram presentes no jantar o fundador e CEO da CNN no Brasil, João Carlos Camargo, o empresário Jean Jereissati, o CEO da Ambev, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, Jaimes Almeida, presidente da Almeida Júnior e Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter, presidente do conselho de administração da Gerdau. Luis Henrique Guimarães, da Cosan, e os advogados Nelson Wilians e Arnoldo Wald também compareceram ao evento.

