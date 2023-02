Reitoria da UFC avalia processo contra Adufc por "ofensas ao reitor" em debate

Segundo a administração, foram proferidos "ataques de caráter panfletário, com mensagens que ferem a dignidade" do reitor José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, em evento realizado no auditório da Reitoria

A Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou uma nota afirmando que irá recorrer a assessoria jurídica institucional contra os envolvidos no ciclo de debates promovido pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc), nesta quinta-feira, 9.

A instituição diz que foram proferidos “ataques de caráter panfletário, com mensagens que ferem a dignidade” do reitor José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, “incluindo o uso indevido de sua imagem”.

Em nota, a Reitoria diz que “tal atitude macula a finalidade do bem público e leva a administração a tomar medidas enérgicas, como regular de maneira mais severa o usufruto do equipamento e mobilizar sua assessoria jurídica institucional para responsabilizar os promotores e os envolvidos nos atos ofensivos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Administração Superior da Universidade Federal do Ceará, as informações sobre o evento chegaram à Reitoria por meio de imagens divulgadas via aplicativo de mensagens.

“A situação preocupa a gestão superior constatar a visível instrumentalização, por parte do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc-Sindicato), de um recinto que deveria servir ao compartilhamento de conhecimento da comunidade acadêmica”, diz a nota.

A abertura do ciclo de debates “Democracia e emancipação: o papel da educação e da classe trabalhadora”, ocorreu no auditório da Reitoria da UFC e teve a presença de dois debatedores: Vladimir Safatle (USP) e Custódio Almeida (UFC).

Em nota, a Reitoria se refere aos convidados e critica o evento. “Sob o disfarce de um ciclo de debates sobre democracia, cuja palestra inaugural contou com a presença de conferencista da Universidade de São Paulo (USP) e de um pré-candidato à consulta que escolherá o novo dirigente da UFC, a entidade sindical criou um ambiente de ódio”, diz.

E acrescenta: "Não é razoável que se use o auditório da Reitoria, lócus institucional notoriamente coletivo, para guarnecer manifestações que, a bem da verdade, são carregadas de conteúdo injurioso e causam potencial dano à honra de terceiros".



A diretoria da Adufc foi contatada pelo O POVO e enviou uma nota em resposta às acusações da Reitoria da UFC.

“A diretoria da Adufc lamenta mais uma postura antissindical e anti-democrática da intervenção na UFC, reação que já não surpreende, mas sempre será combatida. A universidade é espaço de debate de ideias e de liberdade de expressão e manifestação. Ademais, cabe à universidade refletir sobre os desafios da sociedade, como sobre o enfrentamento ao fascismo, que se expressa em condutas de criminalização do pensamento e da política e de cerceamento à democracia, infelizmente recorrentes nos últimos quatro anos na UFC”, destacou a entidade.



Sobre o assunto TSE mantém minuta do golpe em investigação que pode deixar Bolsonaro inelegível

Lula: 'Bozo' foi se esconder nos EUA com medo de passar a posse

Lula sobre MCMV: Roda-gigante do País começa a girar a partir de hoje

Pacheco: O que atribuo a Bolsonaro foi a incapacidade de conter sua militância

Tags