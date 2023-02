CPI sobre atos de 8/1 poderia causar perda de foco da Tributária, avalia Dino

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira, 15, que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre os atos ocorridos no dia oito de janeiro seria redundante e poderia resultar em perda de foco da Reforma Tributária no Congresso Nacional. "Talvez resultasse na perda de foco do principal que é a Reforma Tributária, estratégica para o momento que o Brasil vive", afirmou o ministro ao chegar a evento CEO Conference, do BTG Pactual.

Dino ressaltou, porém, que a CPI é uma prerrogativa do Parlamento e que o governo respeita a autonomia da instituição "Fazemos apenas a ponderação de que as investigações feitas hoje pela Polícia Federal, sob supervisão do Ministério Público e atendendo às decisões do Poder Judiciário, atendem plenamente ao objetivo das investigações e ao esclarecimento das autorias dos crimes perpetrados em janeiro", disse.

Decreto sobre armas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Flávio Dino também afirmou esperar que o Supremo Tribunal Federal (STF) considere constitucional o decreto do presidente Lula sobre armas. "Quando dialogamos com a AGU foi nessa expectativa de confirmação desse novo marco normativo", disse.

Dino declarou que o governo confia que o decreto está de acordo com a lei e que, portanto, permitirá superação de situações anteriores que eram "abusivas e ilegais". O ministro também pontuou que, nas palavras dele, o armamentismo, além de ilegal, conduziu à sustentação de quadrilhas e organizações criminosas.

Tags