Ativista é homenageado em programa para catadores de recicláveis

Lançado nesta -feira (13) o Programa Diogo Sant’ana Pró-Catadoras e Catadores para a Reciclagem Popular teve como inspiração o advogado e professor que, em 2010, foi responsável pela ação no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência.

A pedido dos catadores, o programa recebeu o nome de Diogo Sant'ana, que faleceu em de 2020, aos 41 anos de idade, ao sofrer uma descarga elétrica após encostar em uma cerca energizada, em Florianópolis. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu ainda no local.

Hoje relançamos o Pró-catador homenageando Diogo Sant’ana. O Diogo não está mais entre nós, mas seus frutos estão. Uma pessoa que tinha o coração do tamanho do dele, não morre nunca. Companheiros catadores, quando pensarem em desistir, pensem no Diogo.



“Pessoas que têm um coração do tamanho do que o Diogo tinha não morrem nunca”, disse Lula em breve discurso. “O corpo vai embora, mas os ideais do Diogo estão perambulando aqui na cabeça de cada catador e catadora”, completou.