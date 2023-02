Pacheco, sobre um mês do 8/1: 'Democracia sai mais forte'

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em discurso de um mês sobre os ataques de 8 de janeiro, reforçou que a democracia brasileira sai mais forte dos atos golpistas. Segundo ele, a violência dessa minoria não representa o povo.

Conforme pontuou, os atos foram incitados por uma "minoria inconformada com o resultado eleitoral" que tentou "tomar de assalto os Poderes da República e atentou contra a democracia brasileira". Ao citar resposta das instituições como célere e firme, Pacheco destaca que a violência dessa minoria não representa a vontade do povo brasileiro.

"Esse episódio deplorável não será esquecido e produzirá consequências severas aos responsáveis", comentou, no início da sessão desta quarta-feira, 8. "As instituições brasileiras não se eximirão de investigar e punir exemplarmente todos os criminosos envolvidos, direta ou indiretamente, naquela barbaridade", reiterou.

Pacheco relembra o trabalho feito pela Polícia Legislativa desde os atos, com a identificação de alguns invasores. Ele pontuou que a segurança foi reforçada e houve o aumento do número de detectores de metal nos acessos aos prédios da Casa. "Estamos reforçando a capacitação da nossa polícia legislativa para coibir e conter outras tentativas."

O senador disse que as reparações necessárias do prédio do Senado estão praticamente finalizadas.

