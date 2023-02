O POVO News: sexo a três na Praia de Iracema é investigado como estupro de vulnerável

A edição traz informações sobre ato sexual flagrado na Praia de Iracema, agora investigado como estupro de vulnerável, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no Mundo.

O programa O POVO News realiza nesta quarta-feira, 8, sua 29ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre as três pessoas que foram flagradas durante ato sexual em um dos espigões da Praia de Iracema, em Fortaleza. O caso, que era tratado como ato obsceno, agora é investigado como estupro de vulnerável. A advogada criminal Lívia Girão será entrevista para falar sobre o assunto.

Além disso, a edição desta quarta também trará informações sobre as Bolsas CNPQ e Capes, que deverão ter um aumento de 44%, com primeiro pagamento reajustado em março. Assim como as declarações do senador Marcos do Val (Podemos- ES) admitindo manipulação dos depoimentos acerca do suposto ‘plano golpista’.

A programação de hoje do O POVO News ainda conta com mais fatos sobre a política brasileira, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticando o processo de privatização da Eletrobras e as chances de Ricardo Salles participar da Comissão de Meio Ambiente na Câmara.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a retomada das terras Yanomamis e a crítica de Boulos ao presidente do Banco Central do Brasil, Campos. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e o jornalistas do O POVO, Carlos Mazza.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

