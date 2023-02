Deputada denuncia frase supostamente escrita por professor no Ceará: "Jesus era um vagabundo"

A deputada estadual Dr. Silvana (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta terça-feira, 8, para denunciar um professor que supostamente teria escrito a frase “Jesus era um vagabundo e um idiota” no quadro de uma sala de aula, em uma escola pública na Capital.

A parlamentar não citou o nome do profissional a quem atribuiu o ato, mas disse que o caso ocorreu na escola Telina Barbosa, localizada no bairro Messejana, em Fortaleza. No entendimento da parlamentar, a prática "ataca e persegue a fé" de alunos e familiares.

“Uma aluna, do primeiro ano do ensino médio da escola Telina Barbosa, de forma escondida fotografou o quadro onde o professor de filosofia, a próprio punho, escreveu a seguinte frase: ‘Jesus era um vagabundo e um idiota’. (...) Aqui é muito simples fazer a perícia da letra do professor. Ele pode escrever o que quiser na vida dele, mas não na sala de aula”, criticou.

A denúncia pode ser vista a partir das 2h29min na transmissão abaixo:

Segundo a deputada, o caso chegou até ela a partir de uma denúncia feita por uma liderança local. A parlamentar explicou que a aluna repassou a imagem para a mãe, que posteriormente “colocou no grupo de oração da igreja”, fazendo com que a liderança tomasse conhecimento e contatasse a deputada.

Silvana disse ainda que entrou em contato com a secretária da Educação sobre o caso. “(A secretária) é uma pessoa muito correta e ela disse que vai apurar e tomar as providências. Queria que vários deputados ligassem para a secretária e me acompanhassem”, pediu a deputada aos colegas.

O vice-presidente da Alece, deputado Fernando Santana (PT), que presidia a sessão no momento da denúncia, afirmou ter telefonado para a secretária da Educação. “Se for constatado, se foi um professor, providências serão tomadas” comentou Santana.

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Educação sobre o caso e aguarda resposta. A matéria será atualizada caso a Seduc envie posicionamento sobre a denúncia da parlamentar.



Com informações da repórter Júlia Duarte.

