O POVO News: deputado Mauro Filho traz novidades sobre Piso da Enfermagem

A edição traz novas atualizações sobre o piso nacional da enfermagem e sobre a Reforma Tributária, em entrevista com o deputado Mauro Filho, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no Mundo.

O programa O POVO News realiza nesta terça-feira, 7, sua 28ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre o Piso Nacional da Enfermagem, em entrevista com o deputado federal Mauro Filho (PDT).

Em territórios internacionais, a edição de hoje também trará novas informações sobre os terremotos na Turquia e, para esse tema, o sismólogo Aderson Nascimento, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), será entrevistado.

A programação de hoje do O POVO News ainda conta com fatos sobre futebol, com Flamengo no Mundial de Clubes e o Clássico-Rei. O jornalista do O POVO, Fernando Graziani abordará os temas desta terça-feira, 7.

No cenário político, o O POVO News traz informações sobre a remoção dos garimpeiros pela Força Nacional no território dos yanomamis, assim como aborda a mudança tardia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Janja, a primeira dama para o Palácio da Alvorada. entre outros assuntos da política brasileira.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a entrevista de Jair Bolsonaro (PL), feita neste sábado, 4, e a perda de nacionalidade brasileira de uma de suas ex-mulheres.

Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e o jornalista do O POVO, Henrique Araújo.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Assista ao vivo:

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO





