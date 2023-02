Marinho é anunciado líder da Oposição no Senado; Ciro Nogueira é líder da Minoria

O senador Rogério Marinho (PL-RN) foi confirmado como novo líder da Oposição no Senado. A liderança foi formalizada na noite desta segunda-feira, dia 6, e antecipada pelo Estadão/Broadcast. Também foi formalizada a liderança da Minoria na Casa, que passou a ser ocupada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) - que foi ministro da Casa Civil no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos os senadores já aparecem relacionados aos cargos no site oficial do Senado.

Tags