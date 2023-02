Operação Lesa Pátria: PF deflagra 4ª fase e cumpre três mandados de prisão

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 3, a quarta fase da Operação Lesa Pátria, que investiga participantes e financiadores dos atos extremistas realizados em Brasília no dia 8 de janeiro.

Nessa fase, os agentes cumprem três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão em Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal.



De acordo com informações da TV Globo, uma das prisões realizadas foi a do empresário Lucimário Benedito Camargo, conhecido como Márcio Furacão. O homem gravou um vídeo dentro do Palácio do Planalto no dia das invasões. Na gravação, Márcio aparece enrolado em uma bandeira do Brasil, enquanto afirma que “o poder emana do povo, o povo não vai sair”.

De acordo com a PF, os fatos investigados na operação constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Entre os principais extremistas que já foram detidos em outras fases da operação, estão Antônio Cláudio Alves Ferreira, filmado derrubando e destruindo o relógio histórico do Palácio do Planalto, e a bolsonarista conhecida como Fátima de Tubarão, idosa que aparece em vídeo participando das invasões e ameaçando o ministro Alexandre de Moraes.

A operação é permanente e segue com atualizações sobre mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.



